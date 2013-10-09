Федеральный резерв США может впервые возглавить женщина

Президент США Барак Обама в среду намерен выдвинуть Джанет Йеллен на должность нового руководителя Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает источник в Белом доме. Главу ФРС считают самым влиятельным банкиром в мире, передает Русская служба Би-би-си.

В течение последних двух лет Йеллен работала заместителем главы Федерального резерва. Если ее кандидатуру одобрит конгресс, то она сменит на этом посту Бена Бернанке и станет первой женщиной в истории, возглавившей ведомство.

О решении будет объявлено во время специального мероприятия в Белом доме.

Кандидатура Йеллен стала основной после того, как экс-министр финансов Лоуренс Саммерс отказался претендовать на эту должность.

Полномочия действующего главы ФРС Бена Бернанке истекают в январе 2014 года. Он руководит ведомством с 2006 года и в последнее время неоднократно заявлял, что не хочет оставаться на новый срок.

Аналитики ожидают, что она продолжит политику своего предшественника.

67-летняя Йеллен родилась в Нью-Йорке. Она преподавала в Гарварде и Лондонской школе экономики. Она также возглавляла Совет экономических консультантов при президенте США.

Высокопоставленный американский сенатор Чарльз Шумер сказал, что сенат без особых проблем поддержит ее кандидатуру.

Председатель Сенатского комитета по банковским, жилищным и городским делам Тим Джонсон сказал, что у Йеллен огромный опыт работы в сфере финансов.

"Я не сомневаюсь в том, что она будет отличным председателем Федеральной резервной системы", - добавил он.

Созданная в 1913 ФРС является независимым федеральным агентством, которое выполняет функции центрального банка и осуществляет централизованный контроль над коммерческой банковской системой США.

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