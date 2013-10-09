Лукашенко обвинил население в возможной девальвации белорусского рубля

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает возможности очередной девальвации, если население Беларуси будет продолжать скупать иностранную валюту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Беларуси, об этом Лукакшенко заявил, посещая ОАО «БелАЗ» в Жодино.

«Вы кричите: цены очень высокие. Я начинаю прессовать: давайте снижать. То есть держим цены на низком уровне, а зарплату раздули. Последствия вы хорошо знаете. Но меня что больше всего волнует? Появился у вас лишний белорусский рубль, куда вы побежали? В обменники скупать валюту. И потом кричат: а будет девальвация или не будет? Если будет девальвация – вы ее сделаете», - подчеркнул Лукашенко.

Он также затронул тему 100-долларовой выездной пошлины для граждан Беларуси.

«Президент сказал, а мы же едем одеваться в импортную одежду, потому что наша по качеству хуже. Да не об этом речь. Пограничники докладывают, что некоторые деятели по 700 раз ездят туда и назад. Что они там делают? Скупают валюту, которую мы зарабатываем, вывозят туда и привозят шмотки. Да, Евросоюз вам подкинет это дешевле, весь этот мусор будет за 3 млрд долларов сбрасывать», - сказал президент Беларуси.

По мнению Лукашенко, на эти вопросы необходимо смотреть шире.

«Для меня главное, когда у человека глаза светятся, он доволен, ему хорошо живется. Ничего мне не надо, лишь бы было вам хорошо», - отметил белорусский президент.

При этом Лукашенко обратил внимание на кризисную ситуацию в мировой экономике. По его словам, когда кризис закончится, Беларусь должна «выглядеть прилично».

«В трудное время мы не останавливались. Мы живем с реального сектора экономики, а не нефти и газа. И когда кризис закончится, мы будем выглядеть прилично», - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, последний раз тема возможной девальвации национальной валюты поднималась Президентом Беларуси 28 сентября на «Дожинках» в Жлобино Гомельской области.

«Будет большой спрос на валюту – будет обесцениваться белорусский рубль, не будет этого спроса – спокойной будет ситуация, спокойно выйдем из этого положения», - заявил тогда Лукашенко. При этом он напомнил, что в стране не будет искусственно поддерживаться белорусский рубль, как и другие валюты в случае укрепления белорусского рубля. По его словам, все будет зависеть от спроса и предложения.

Вместе с тем, он отметил, что государство будет использовать все инструменты, чтобы не допустить резких колебаний курса.

Справка УНИАН. С января 2009 года по сентябрь 2011 года белорусы пережили несколько падений национальной валюты. В 2009 году курс рубля к доллару был снижен на 20,45%, в мае 2011 года – на 56,3%. В сентябре 2011 года де-факто произошла третья девальвация. По результатам дополнительных – свободных – торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара составил 8.600 белорусских рублей, превысив в 1,6 раза официальный, установленный на основных торгах.