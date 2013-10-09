PayPal запускает новый сервис для офлайн-магазинов

Крупнейший оператор электронных денежных средств PayPal, являющийся подразделением компании eBay, готов представить новый способ оплаты для традиционных магазинов, функционирующих в офлайне.

Новый сервис позволит участникам розничной торговли ускорить процесс совершения транзакций, что поможет уменьшить зависимость от онлайн-платежей на сайтах электронной коммерции.

С помощью нового приложения PayPal пользователи смогут оплатить покупку, просканировав уникальный QR-код или специальный штрих-код, который будет использоваться для каждой транзакции.

По замыслу компании, запуск нового продукта должен простимулировать более частое использование услуг PayPal в магазинах как со стороны потребителей, так и со стороны продавцов, которым необходимо будет приобрести специальное оборудование.

Оператор электронных денежных средств надеется, что теперь PayPal будет восприниматься как платежная система, по умолчанию выбираемая для совершения ежедневных операций, а не только как средство обмена наличными через интернет.

Как сообщил вице-президент PayPal по розничным продажам Дон Кингсборо, новый сервис станет доступным для миллионов продавцов по всему миру, которые смогут загрузить необходимое ПО на уже существующий кассовый аппарат.

После тестирования сервиса, которое происходило в Австралии ранее в этом году, компания ожидает, что некоторые магазины начнут пользоваться данной услугой уже в 2013 г. В следующем же году PayPal рассчитывает на значительный приток клиентов.

По результатам исследования, проведенного компанией Gartner, доля рынка мобильных платежей, которую контролирует PayPal, за следующие 4 года увеличится более чем в 3 раза. На сегодняшний день в денежном выражении она составляет $235 млрд.