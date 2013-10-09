Власть рассказала, о чем будут говорить с МВФ

Во время визита в Украину миссии Международного валютного фонда правительство намерено обсудить программу сотрудничества, а также показатели на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр финансов Юрий Колобов после заседания Кабинета министров.

По его словам, с главой миссии намерены обсуждать новую программу, а также показатели на следующий год. Колобов уточнил, что переговоры будут вестись с главой миссии МВФ.

Кроме того, министр подчеркнул, что это техническая миссия.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли миссия Фонда дискутировать по поводу пересмотра показателей бюджета на 2013 год, Колобов сказал, что нет, только на следующий год.

В то же время в комментарии УНИАН первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова сообщила, что миссия МВФ намерена обсудить с представителями украинского правительства и Национального банка вопросы, касающиеся бюджета и монетарной политики.

«Будут обсуждаться вопросы, которые обсуждаются всегда. Это бюджет, монетарная политика, «Нафтогаз». Вряд ли будут какие-то дополнительные вопросы. Это будет стандартная программа», - сказала Акимова.

Как сообщал ранее УНИАН, миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 17 октября.

«Миссия МВФ под руководством Николая Георгиева посетит Украину в период с 17 по 29 октября для проведения дискуссий в рамках консультаций по статье 4 статей соглашения с МВФ за 2013 год (в рамках надзора) с Украиной, а также осуществления постпрограммного мониторнига», - сообщало 4 октября представительство МВФ в Украине.

По информации представительства, миссия оценит макроэкономическую ситуацию и обсудит с представителями власти широкий спектр вопросов экономической политики, а также планы на ближайший и среднесрочный периоды.