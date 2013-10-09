Установлен лимит ежегодного объема госгарантий

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил постановление о лимите ежегодного объема предоставляемых государственных гарантий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после заседания правительства сообщил министр финансов Юрий Колобов.

В частности, отвечая на вопрос журналистов, рассматривали ли этот документ на сегодняшнем заседании, он сказал: “Да, это постановление Кабинета министров, предельный объем на уровне 20 миллиардов. Там все - и задолженность по НДС, и задолженность по тарифам, и т.д.”.

Как сообщал УНИАН, в сентябре первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский сообщил, что Кабинет министров планирует уменьшить предоставление государственных гарантий в государственном бюджете на 2014 год на 60% - до 30 млрд грн с 50 млрд грн.

Согласно среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2013-2015 годы, утвержденной Кабинетом министром в мае текущего года, общий объем государственных заимствований в 2013 году запланирован в объеме 135,5 млрд грн, из которых 92,9 млрд (68,6%) составляют внутренние заимствования, 42,7 млрд грн (31,4%) - внешние заимствования.