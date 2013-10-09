Миндоходов исключило из госреестра старые модели регистраторов расчетных операций

Министерство доходов и сборов Украины утвердило новую редакцию Государственного реестра регистраторов расчетных операций (РРО), исключив старые модели, которые не передавали отчеты в электронной форме, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Особенностью новой редакции стало исключение из реестра старых моделей регистраторов расчетных операций. Это были аппараты, которые не передавали отчетности в электронной форме», - говорится в сообщении.

В перечень сертифицированных приборов вошло 69 моделей кассовых аппаратов.

Как сообщал УНИАН, ранее Миндоходов для удобства налогоплательщиков расширило госреестр на 9 сертифицированных моделей.

Начиная с 2013 года пользователи кассовых аппаратов должны предоставлять отчеты в органы Миндоходов в электронном виде. Именно для этого РРО должны быть оснащены электронными лентами, на которых будут формироваться копии расчетных документов и фискальных отчетов. Один раз в сутки этот отчет должен автоматически передаваться на сервер обработки информации министерства.

На сегодняшний день к системе хранения и сбора данных от РРО Миндоходов подключено 181,5 тыс. единиц кассовой техники из общего количества 242,5 тыс. аппаратов. Владельцам этих регистраторов уже не нужно накапливать большое количество первичных документов на бумажной ленте, вся информация сохраняется только в электронном виде.