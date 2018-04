Крупнейшие банки КНР увеличили объем кредитования

Китайские банки в сентябре увеличили объем кредитования до рекордных значений. Большая четверка госбанков КНР - Agricultural Bank of China, Bank of China, The Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank – в сентябре выделила кредиты в местной валюте на сумму 276 млрд юаней ($45,1 млрд), сообщают Вести.ru.

Это третий результат в текущем году, больше средств было выделено лишь в марте (330 млн юаней) и в январе (370 млн юаней).

Фактически большая четверка китайских банков выделила около 30% от совокупного объема кредитования. Всего китайские банки выдали в сентябре кредиты на 1,4 трлн юаней, в то время как в августе этот показатель составил лишь 711,3 млрд юаней.

Данная информация является неофициальной. Центробанк Китая опубликует официальные данные по кредитованию в мае до 10 октября.