Кабмин изучает макропоказатели для доработки проекта бюджета

Министерство финансов на сегодняшний день изучает макропоказатели, подготовленные Министерством экономического развития и торговли, для дальнейшей доработки проекта государственного бюджета на следующий год.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр финансов Юрий Колобов.

«Мы по процедуре сейчас получили макропрогнозы Министерства экономики и разослали по всем бюджетным распорядителям, и собираем их реакцию», - сказал Колобов.

При этом он не назвал конкретные показатели, подготовленные Минэкономразвития.

Как отметил Колобов, после полного анализа макропоказателей Минфин будет вносить изменения в ранее подготовленный проект госбюджета на 2014 год.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак возвратил его Кабмину на доработку.

20 сентября на Часе правительства в Верховной Раде первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский заявил, что Кабинет министров не может окончательно сформировать бюджет на 2014 год, в частности его доходную и расходную части, в связи с принятием Верховной Радой новых законов, которые, с одной стороны, увеличивают доходы, а с другой - требуют дополнительного финансирования из бюджета.

Проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год», одобренный на заседании Кабмина 11 сентября, предусматривает на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.