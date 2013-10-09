Обама отказался от уступок республиканцам в споре о бюджете

Президент Барак Обама отказался во вторник идти на уступки Республиканской партии в споре о бюджете, заявив, что будет обсуждать бюджетные вопросы только после безоговорочного принятия федерального бюджета и повышения предела государственного долга.

На пресс-конференции Обама заявил, что согласен обсуждать любые проблемы с Республиканской партией, но не под угрозой финансового краха страны, сообщает Reuters.

"Если разумные республиканцы хотят снова говорить об этом, я готов подняться на (Капитолийский) холм и попытаться", - сказал Обама журналистам. "Но я не буду делать этого, пока более радикальная часть Республиканской партии не прекратит вынуждать (спикера Палаты представителей) Джона Бонера угрожать нашей экономике. Мы не можем делать вымогательство нормальной частью нашей демократии", - добавил он.

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Ранее, после встречи с конгрессменами от республиканцев, Бонер несколько смягчил свою риторику, сказав журналистам, что для потенциальных переговоров "нет ограничений", а также не упоминал последние требования республиканцев частично отложить осуществление реформы здравоохранения Обамы в обмен на принятие федерального бюджета.

Однако после пресс-конференции Обамы Бонер заявил, что "разочарован" подходом президента.

"Президент сказал, что будет с нами разговаривать, если республиканцы безоговорочно сдадутся. Это не тот способ, которым работает наше правительство", - сказал Бонер.