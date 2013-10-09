В Беларуси инфляция за 9 месяцев составила 10%

Минск . В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в сентябре 2013 года по сравнению с августом этого года вырос на 1,7%, с декабрем 2012 года – на 10%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального статистического комитета Беларуси, цены на продовольственные товары в сентябре 2013 года по сравнению с августом выросли на 0,6%, с декабрем 2012 года – на 7,5%. Больше всего в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем подорожали яйца – на 7,1%, мука пшеничная – на 6,9%, рыбные консервы – на 1,3%, овощи – на 3,6%. В то же время наблюдалось снижение цен на картофель – на 16,8%, фрукты – на 3,3%, масло растительное – на 0,9%.

«Цены на непродовольственные товары в сентябре по сравнению с августом увеличились на 1,9%, с декабрем 2012 года – на 5,5%. Значительнее всего в сентябре подорожали бензин – на 14,9%, одежда и мебель – на 1%, ткани – на 0,9%. Цены на синтетические моющие средства снизились на 0,04%», - говорится в сообщении Белстата.

Цены и тарифы на платные услуги повысились за месяц на 3,8%, по сравнению с декабрем 2012 года – на 23,8%. Более всего в сентябре подорожали жилищно-коммунальные услуги – на 5,9%, в том числе электроснабжение – на 14%, водоснабжение – на 3,4%, услуги высшего образования – на 16,8%, воздушного транспорта – на 2,5%, связи – на 2,4%.

Справка УНИАН. Инфляция в Беларуси в январе 2013 года составила 3%, в феврале - 1,2%, в марте - 1,1%, в апреле - 0,5%, в мае - 0,7%, в июне - 0,3%, в июле - 1%, в августе – на 0,1%.

Согласно прогнозу белорусского правительства, инфляция в 2013 году должна составить не более 12%.

По итогам 2012 года инфляция в Беларуси составила 21,8%.

Как сообщал УНИАН, базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с августом 2013 года ускорилась до 0,1% (БИПЦ – 100,1%), при этом показатель базовой инфляции зафиксирован впервые с начала года после нулевого или отрицательного показателя базовой инфляции.