Нацбанк назвал причины базовой инфляции в сентябре

Национальный банк Украины объясняет базовую инфляцию, зафиксированную в сентябре впервые с начала года, подорожанием автомобилей в связи с введением утилизационного сбора, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) в сентябре вырос впервые с начала года (на 0,1% за месяц) за счет подорожания непродовольственных товаров. В свою очередь, подорожание непродовольственных товаров было вызвано ростом стоимости автомобилей на 1,0% (после введения утилизационного сбора на отдельные средства наземного транспорта). Также на 0,2% выросла стоимость топлива на фоне подорожания нефти на мировых рынках в течение последних месяцев.

Также сообщается, что инфляция продуктов питания, входящих в состав БИПЦ, выросла до 0,5 % в годовом измерении, в то же время цены на овощи и фрукты снизились на 2,9% и 3,2 %, соответственно. В то же время, ускорился рост административно регулируемых цен до 3,6% в годовом измерении, что было вызвано подорожанием алкогольных напитков и табачных изделий на 9,6%.

По оценкам НБУ, рост цен производителей промпродукции на 0,2 % за месяц преимущественно обусловлен подорожанием металлургической продукции на 0,9% на фоне роста стоимости металлов на мировых рынках в течение последних трех месяцев (в среднем на 5,1%).

Как сообщал УНИАН, базовая инфляция в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с августом 2013 года ускорилась до 0,1% (БИПЦ – 100,1%), при этом показатель базовой инфляции зафиксирован впервые с начала года после нулевого или отрицательного показателя базовой инфляции.

Показатель инфляции в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с августом составил 0%, в годовом выражении (против сентября 2012 года) зафиксирована дефляция в 0,5%, с начала 2013 года (сентябрь 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%.

Ранее инфляция была зафиксирована в апреле 2012 года, при этом в целом по итогам 2012 года зафиксирована дефляция в 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.