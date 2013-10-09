На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару

В среду, 9 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1840/8,1870 грн/долл. с 8,1825/8,1850 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,0585/11,0665 грн/евро с 11,0630/11,0705 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2530/0,2535 грн/рубль с 0,2528/0,2533 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,3500 (+0.1235).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3510/1,3600.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 8 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1835/8,1860 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1070/11,1145 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2535/0,2540 грн/рубль.