Понижение рейтингов Moody's не отражает реальную ситуацию в банковском секторе - эксперты

Понижение рейтинговым агентством Moody's рейтингов украинских банков до преддефолтного уровня не отражает реальную ситуацию в банковском секторе и финансовое состоянии украинских банков, сообщила УНИАН пресс-служба «ПриватБанка» со ссылкой на экспертов банка.

«Понижение украинских рейтингов агентством Moody's накануне подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС выглядит странным, учитывая, что вчера Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Украины по итогам 2013 года до 0,4% (с прогнозируемого в апреле текущего года 0), при этом снизив прогноз инфляции до 0% в 2013 году (ранее прогнозировался показатель в 0,5%)», - отмечается в сообщении.

Также эксперты отметили, что прогнозы рейтинговых агентств относительно девальвации гривни не оправдались. «Осенью прошлого года была предсказана 10% девальвация гривни до уровня 8,8 грн/долл., однако гривня укрепилась на межбанковском рынке до уровня 8,08 грн/долл.», - отмечается в сообщении. Эксперты банка оценили девальвацию гривни по отношению к доллару за 9 месяцев 2013 года в 2%, в то время как российский рубль на межбанковском рынке за аналогичный период потерял 7,5%. «На фоне других валют развивающихся рынков (Emerging markets) гривня является наиболее стабильной (индонезийская рупия девальвировала на 19,7%, южноафриканский ранд – на 19,3%, индийская рупия – на 12,7%, бразильский реал – на 8,8%)», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, с учетом недавнего понижения рейтингов Moody's, банк в настоящее время пересматривает свои подходы сотрудничества с рейтинговыми агентствами в целях оптимизации работы и выбора адекватного варианта.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило «ПриватБанку» национальный долгосрочный рейтинг на уровне «A-(ukr)» со стабильным прогнозом, при этом другие рейтинги банка данным рейтинговым действием не затронуты.

В конце сентября международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги 11 украинских банков до странового уровня Caa1.