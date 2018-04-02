Госказначейство посадило регионы на голодный паек

Тревожные новости поступают из регионов. К примеру, с конца сентября Херсон погрузился во мрак. На улицах темно хоть «глаз выколи». Причем темно не только в захудалых двориках на окраине, но и в самом центре города. Причина наступления тьмы банальная - коммунальное предприятие «Херсонгорсовет» задолжало «Херсоноблэнерго» 400 тысяч гривен. Причем погасить долг невозможно, так как казначейство застопорило платежи.

Не лучше обстоят дела и в Ривно. «Город практически парализован. Ни строительство, ни асфальтирование, ни ремонт чердаков - ничего нельзя завершить», - жаловался на сессии мэр областного центра Владимир Хомко, уточнив при этом, что город перевыполняет план по поступлениям в бюджет, но использовать средства из-за действий казначейства не может.

«Дело дошло до абсурда. Мы получили большой грант - Евросоюз дал нам 9 млн и они все перечислены и пропали в казначействе. 32 миллиона имеем на дороги, но не можем начать их осваивать. Стоит фирма, ждет, стоит техника - тоже ждет. Я не могу копейку заплатить за дороги. Более того, за те дороги, которые мы отремонтировали в центре города, я еще не рассчитался», - подчеркнул Хомко.

Аналогичная ситуация в Полтавской области. Так, в Кременчуге - втором по численности городе региона - через казначейство не могут провести более 20 млн грн платежей. Из-за этого возникли простои с проведением капитальных ремонтов, закупкой оборудования, выполнением работ в ЖКХ. «Деньги на питание в школах, больницах, на медикаменты хоть и с задержкой, но поступают. Основные проблемы возникают с платежами по капитальным ремонтам, закупке оборудования. Например, в сфере ЖКХ мы не можем провести более 7 млн грн на освещение города и работу светофоров. По капительным ремонтам деньги зависли по завершению работ в сквере «Октябрьский», в Краеведческом музее и т. д.», - сообщила УНИАН заместитель начальника горфинотдела Татьяна Тетеркина.

По данным региональных корреспондентов УНИАН, практически нет города, у которого не было бы проблем с казначейством. Вот только суммы, зависшие на счетах, разные. Если у Львова долги «провисают» почти на 50 млн грн, то у Днепропетровска - на 190 млн.

Реакция мэров: от писем до акций протеста и пресс-конференций

Проблемы с казначейством местные чиновники предпочитают решать по-разному. К примеру, в конце сентября городской совет Сум принял обращение к президенту и правительству, в котором призвал принять соответствующие меры относительно действий казначейства, которое не пропускает платежи. Но, видимо, этот шаг - безрезультатный, поскольку счета города так и не разблокированы.

Иначе поступили в Калуше (Ивано-Франковская область). С 7 октября чиновники горсовета в знак протеста не выходят на работу. «За 7,5 лет, которые я работаю мэром, таких шагов мы не делали. Но это шаги, которые предусмотрены, в том числе законодательством Украины. То есть, если нет бюджетных назначений, заработная плата не может начисляться, соответственно, я должен проинформировать тех, кто работает, что зарплата не начисляется, и они должны идти в неоплачиваемые отпуска», – пояснил журналистам решение горсовета городской голова Калуша Игорь Насалик.

В неоплачиваемый отпуск на неделю ушли около полусотни чиновников мэрии: городской председатель, его заместители, секретарь городского совета, управляющий делами и все сотрудники отделов исполнительного комитета. В комментарии журналистам Насалик заявил, что поедет в Киев на «поклон». И если ему не удастся решить проблему, то он собирается отправить в отпуск более 200 работников мэрии.

Некоторые местные чиновники решают проблему нестандартным способом. «Мы находим нестандартные варианты, но они не должны противоречить действующему законодательству», - резюмировал мэр Львова Андрей Садовый, не уточнив, что имеется в виду.

Но есть и такие мэры, которые не побоялись публично на пресс-конференции в УНИАН рассказать о критической ситуации, складывающейся в стране из-за блокирования счетов госказначейством.

Константин Рубаненко, мэр Бахчисарая (АР Крым):

«Ситуация находится если не на пороге взрыва, то является достаточно сложной. В Бахчисарае есть задержки оплаты таких крайне важных работ, как подготовка к отопительному сезону, ремонт крыш, дорог, детских дошкольных учебных заведений, и это не может не тревожить общину.

Средства находятся на счетах городского бюджета, но фактически воспользоваться ими можно лишь в каком-то процентном соотношении. Из-за этого мы не можем нанять подрядчиков на многие виды работ, которые сегодня крайне необходимы населению.

Задержка госказначейством этих средств, с точки зрения закона, как минимум, не очень правильная. Поэтому кто-то должен ответить на вопрос - какие правовые последствия предусмотрены за осуществление подобных действий».

Иван Варченко, депутат Харьковского областного совета:

«Оппозиция в Харьковском облсовете постоянно задает вопросы относительно выплаты средств в бюджетной сфере, особенно учителям, врачам и работникам культурной сферы. На сегодняшний день существует серьезная манипуляция терминологией. В госказначействе не используют термин «задолженность». Они говорят «есть задержки». Но эти задержки на самом деле переросли в задолженность. Ведь когда задержка составляет 15 дней – это одно, а когда она тянется 3 месяца, как в случае с выплатами учителям, то это задержками назвать сложно. Функции казначейства сейчас сведены к двум. Первое – предоставление кредитов на выполнение защищенных статей. По сути, местные бюджеты не выдерживают нагрузки даже в выполнении защищенных статей, из-за чего просят у государства кредиты. Они предоставляются местным советам, только в Харьковской области с начала текущего года выдано более тысячи таких кредитов.

Вторая функция казначейства – сокрытие реальных данных бюджетных расчетов по области. В частности, даже на запросы представителей местной общины, депутатов местных советов, ответы о реальном состоянии бюджетных расчетов сводятся к отпискам. Я неоднократно задавал вопросы о том, что же происходит, какова на самом деле задолженность? Но в госказначействе отвечают: а зачем вам, депутатам, нужна такая информация? Логика таких ответов такая: мы вам предоставим то, что будем считать нужным, и нам не интересны ваши вопросы.

По нашим данным, по городу Харьков с весны этого года тянется казначейская задолженность в пределах 200 млн грн. Такой она остается уже 4 - 5 месяцев. При этом Харьковская область имеет таких долгов до 1 млрд грн. Есть информация, что в целом по стране казначейство заблокировало платежи на сумму около 25 млрд грн».

Ирина Верещук, мэр города Рава-Русская (Львовская область):

«На сегодняшний день распределение государственных субвенций и дотаций - несправедливо. Мы понимаем, что такая ситуация по всей Украине. И у меня сейчас вопросы не столько к президенту, сколько к Верховной Раде: где те законы, которые бы не позволяли государству залазить в карман местных бюджетов, которые бы не позволили заработанные деньги от продажи земли и имущества забирать без разрешения местных советов? Где тот закон о долговом имуществе, который бы не позволял брать внешние займы в таких размерах, что мы сейчас не можем насчитать заработную плату даже по защищенным расходом бюджета.

К примеру, в Рава-Русском городском совете до сих пор нет даже назначений на зарплату. И это при том, что у нас есть таможня, есть крупные предприятия, которые платят налоги в госбюджет. Но наши граждане не знают, куда идут их налоги и почему, работая, они не имеют права на самые необходимые блага. Ведь если те налоги, которые мы платим, аккумулировать и хотя бы частично оставить в городских бюджетах, поверьте, тогда мы не будем попрошайками, а станем достойным партнером в диалоге с государством.

У нас есть вопросы к власти. Например, почему отсутствует закон, который бы не позволил органам госказначейства делать то, что сегодня происходит? Сейчас в договоре на казначейское обслуживание даже не прописан пункт об их ответственности».

Александр Данилюк, координатор гражданского движения «Общее дело»:

«Кратко объясню, что на самом деле происходит: госказначейство – это, по сути, специальный государственный банк, который обслуживает все органы местного самоуправления. Так вот сегодня, мы говорим о том, что много месяцев этот банк не дает возможности местным общинам получить доступ к их средствам.

По состоянию на начало октября, госказначейство по всей Украине на миллиарды гривен не проводит средства органам местного самоуправления. Задолженность по социальным выплатам уже превышает 1 млрд грн. Особенно большая задолженность перед бюджетниками, которые работают на коммунальных предприятиях и находятся на содержании местных советов. В некоторых регионах люди по 4-5 месяцев не получают зарплату. Достаточно проанализировать забастовки транспортников, которые проходят почти каждую неделю, для того, чтобы понять, что это - всеобъемлющая тенденция.

Хотел бы остановиться на Донецкой области. По информации депутата Ясинуватского районного совета Сергея Чигина, на сегодняшний день долг по заработной плате работникам коммунальных предприятий накопился за несколько месяцев. В частности, в Артемовске, Горловке, Донецке, Енакиево, Краматорске, Красноармейске, Словянске, Харцизске, а также в Новоазовском и Ясинуватском районах. То есть, фактически во всех больших городах региона.

Проблема в том, что бюджетный процесс работает таким образом, что если до 1 января 2014 года средства не поступят в местные бюджеты, то они не переносятся на следующий год. Поэтому вопрос просто будет снят и регионы не получат этих денег вообще.

В то же время мы видим, что расходы по другим направлениям сохраняются. Никто не собирается сокращать расходы, к примеру, на перелеты нардепов, на содержание аппарата государственной власти. Это, по нашему мнению, не совсем справедливо».

Игорь Николаев (УНИАН)