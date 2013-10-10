Президент США Барак Обама готов к краткосрочному бюджетному компромиссу, подтвердил Белый дом по итогам встречи между Обамой и конгрессменами от Демократической партии.

"Президент поблагодарил демократов в палате представителей за их поддержку "чистой" (без политических условий) резолюции о продолжении финансирования, которая позволит открыть правительство", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джея Карни.

Обама также призвал республиканцев позволить голосование по этому вопросу, рассчитывая на поддержку обеих партий, уточняется в заявлении, пишет РИА Новости.

После того как угроза дефолта будет снята, а государственные учреждения открыты, Обама готов к бюджетным переговорам, подтвердил Белый дом.

Правительственные учреждения в США частично закрыты с 1 октября, а 17 октября стране грозит дефолт, если республиканцы и демократы не придут к компромиссу по бюджету на начавшийся финансовый год и по повышению "потолка" госдолга.

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