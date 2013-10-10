Украина и Турция готовятся подписать соглашение о свободной торговле

Анкара. Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что работа над соглашением о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией близится к завершению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал 9 октября в Анкаре после завершения Третьего заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой, которая является ключевым механизмом украинско-турецкого взаимодействия.

"По вопросу торговых отношений мы готовим судьбоносное решение - подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между нашими государствами. И мы уже идем к завершению", - сказал Президент.

По словам Януковича, безусловно, этот процесс идет параллельно с процессом подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, которое Украина планирует подписать в конце ноября этого года.

"Как только мы подпишем это соглашение, мы будем работать уже в равных условиях - Украина и Турция - в условиях ассоциации", - сказал Янукович.

В свою очередь премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в контексте переговоров о создании ЗСТ и увеличении товарооборота между двумя странами отметил: "Давайте достигнем 20 млрд долл. к концу 2015 года".

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