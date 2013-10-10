Сокращение программы количественного смягчения начнется в этом году - ФРС

Большинство членов сентябрьского заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) планируют начать сокращение программы количественного смягчения в этом году, говорится в протоколах заседания.

"Большинство участников заседания сходятся во мнении, что сокращение объемов покупаемых активов должно произойти в этом году, а полное завершение программы - в середине 2014 года", – говорится в "минутках" сентябрьского заседания ФРС, пишут Вести Экономика.

Главный вопрос, который был поднят на заседании, – достаточно ли произошло позитивных изменений на рынке труда США, чтобы начинать сокращение программы QE3. Некоторые члены FOMС уверены, что решение до последнего момента оставалось неясным.

Решение о сохранении ежемесячного объема программы покупки активов на уровне 85 млрд долл., принятое на сентябрьском заседании, было довольно неожиданным для инвесторов. В преддверии заседания ФРС наиболее ожидаемым было сокращение объемов покупки активов на 10 млрд долл.

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