Нефть дешевеет на фоне роста запасов сырья в США

Мировые цены на нефть снижаются в четверг на фоне публикации данных Минэнерго США, зафиксировавших рост оптовых запасов сырья в США.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.30 мск снизилась на 0,59% - до 109,51 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 1,61% и составила 101,85 доллара за баррель, сообщает Прайм.

По данным Минэнерго США, запасы нефти на оптовых складах страны за неделю, завершившуюся 4 октября, выросли на 6,8 миллиона баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 0,1 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Platts, прогнозировали, что показатель по нефти вырос лишь на 2,2 миллиона баррелей, а запасы бензина - на 1,3 миллиона баррелей.

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