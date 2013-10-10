Францкевич вступил в должность главы правления «Брокбизнесбанка»

Национальный банк Украины согласовал назначение Игоря Францкевича на пост главы правления «Брокбизнесбанка», сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, наблюдательный совет банка 8 октября принял решение считать главу правления банка Францкевича вступившим в должность на основании решения комиссии Нацбанка от 27 сентября.

Этим же решением набсовет банка освободил Наталью Гаврилюк от исполнения обязанностей главы правления банка, а также ввел в состав правления Максима Петренко, ранее возглавлявшего департамент розничного бизнеса «Укрсоцбанка».

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года группа компаний ВЕТЭК подтвердила вхождение в акционерный капитал «Брокбизнесбанка», при этом прежние мажоритарные акционеры остаются владельцами акций банка. Также в июле группа проинформировала о намерениях назначить главой набсовета банка Бориса Тимонькина, его заместителем - Александра Буряка.

В августе по решению наблюдательного совета “Брокбизнесбанка” правление банка возглавил Игорь Францкевич, с 1998 по 2006 год возглавлявший правление «Райффайзенбанк Украина» (с 2006 года - "ОТП Банк").

Справка УНИАН. «Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков. На 1 июля 2013 года активы банка составили 18,055 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 13,758 млрд грн, обязательства - 15,124 млрд грн, средства клиентов - 11,871 млрд грн, собственный капитал - 2,932 млрд грн, уставный капитал - 2,524 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 4,458 млн грн.

ВЕТЭК – крупная многопрофильная энергетическая компания, которая ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы. ВЕТЭК консолидирует активы, деятельность которых включает торговлю бензином, нефтепродуктами, сжиженным и природным газом, а также другую производственную, торговую и инвестиционную деятельность.