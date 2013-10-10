Миндоходов задержало россиянина с 5,5 млн долларов при пересечении границы (видео)

Сотрудники Харьковской таможни, входящей в Министерство доходов и сборов, задержали россиянина, который в ночь со среды на четверг пытался перевезти через украинско-российскую границу около 5,5 млн долларов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства налогов и сборов.

«Перевозчик решил пересечь границу в темное время суток, взяв с собой в качестве пассажиров женщину и несовершеннолетнего ребенка. Однако эти защитные меры не помогли мужчине», - сказано в сообщении.

Сотрудники таможни, работающие на пункте пропуска «Гоптовка», в зону которого ночью въехала Toyota Land Cruiser Prado, приняли решение провести тщательный осмотр транспортного средства.

Таможенники обратили внимание, что 32-летний россиянин нечетко отвечает на вопрос и выглядит взволнованным. Также было учтено, что специфика строения автомобиля предусматривает наличие дополнительного топливного бака, в котором могут перевозиться запрещенные товары. Поэтому было инициировано проведение углубленного досмотра автомобиля, и он был направлен на полосу движения «красный коридор».

Общая смотровая группа в дополнительном топливном баке нашла 2,7 млн долларов, почти 1,08 млн евро и 50 млн российских рублей.

Свое «сокровище» гражданин России спрятал на дне топливного бака, находящегося в нижней части багажного отделения автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Хранилище было отделено крышкой и прикрыто резиновым ковриком.

За сокрытие валюты у злоумышленника изъят автомобиль стоимостью 270 тыс. грн. Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Жителю Белгородской области придется давать объяснение о перевозке через границу валютных ценностей.

Как сообщал УНИАН, сотрудники таможенных органов Министерства доходов и сборов Украины за 8 месяцев 2013 года за нарушения таможенных правил изъяли товаров на 184 млн грн, из которых 41,4 млн грн составил денежный эквивалент конфискованных автомобилей.

В частности, за этот период сотрудники таможенных органов Министерства доходов и сборов предупредили 118 попыток контрабандного ввоза на территорию Украины мобильных телефонов на общую суму 1,8 млн грн.