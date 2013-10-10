33,5 миллиона гривен выплатил Банк «Даниэль» клиентам – физическим лицам

Ситуация с выплатами в Банке "Даниэль" кардинально изменилась. Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, за период с 23 сентября по 8 октября 2013 года в рамках Программы стабилизации выплатил 33,5 млн грн клиентам физическим лицам.

В том числе проценты по депозитам составили 642 867 грн, социальные выплаты и пенсии – 540 820 грн.

«Программа стабилизации работает всего две недели, но количество выплат свидетельствует о том, что ситуация в банке значительно улучшилась. К сожалению, сегодня мы не можем решить одномоментно все вопросы, с которыми к нам обращаются наши вкладчики, но это вопрос времени. Шаг за шагом мы выполняем все запланированные Программой стабилизации условия. Возможно, еще не все наши клиенты это ощутили, но, повторюсь, это вопрос времени», - заявил член Наблюдательного Совета Банка «Даниэль» Олег Боровик.