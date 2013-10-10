Крупнейший банк США уходит с товарного рынка

JPMorgan Chase & Co. начал продажу подразделения, работающего на товарных рынках. Уже выпущены документы для потенциальных покупателей, а активы оценены на уровне 3,3 млрд долл.

Большая часть этого бизнеса сосредоточена на сырьевом рынке, и эти активы банк оценивает на уровне 1,7 млрд долл., сообщают Вести.ru со ссылкой на Reuters.

Среди сырьевых активов наиболее крупными являются газовые активы в США, оцениваемые в 800 млн долл., и активы, связанные с цветными металлами, в том числе складская компания Henry Bath, которые в JPMorgan оценили в 500 млн долл.

Банк решил уйти с товарного рынка еще в июле, после того как регуляторы и чиновники обратили пристальное внимание на роль крупных инвестбанков и инвесткомпаний в цепочке поставки сырьевых ресурсов.

Крупнейший банк Уолл-стрит сообщил потенциальным покупателям, что подразделение, работающее на товарных рынках, приносит 750 млн долл. прибыли в год без учета компенсационных выплат.