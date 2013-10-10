Республиканцы рассматривают возможность повышения "потолка" госдолга США

Члены Республиканской партии в Палате представителей США рассматривают возможность краткосрочного повышения предела государственного долга, чтобы получить время для переговоров о более масштабных компромиссах с президентом Бараком Обамой, сказал один из сотрудников аппарата республиканцев, сообщает Reuters.

Пока неясно, до какого уровня республиканцы готовы повысить предел госдолга - хватит его на несколько недель или месяцев, однако договоренность двух партий как минимум отложит возможный дефолт страны. По мнению министра финансов Джека Лью, наихудшее развитие ситуации станет возможным после 17 октября.

Ранее Обама заявлял, что согласится обсуждать с оппонентами политические проблемы лишь после повышения уровня госдолга.

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Республиканцы выдвигают различные требования, в том числе о пересмотре закона Обамы о здравоохранении, однако в последние дни их усилия стали смещаться в сторону снижения дефицита бюджета в целом.