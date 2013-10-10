Поступления от туристического сбора в Киеве выросли на 10%

Поступления от туристического сбора в бюджет Киева в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10% - до 5,2 млн грн, сообщила пресс-служба главного управления Министерства доходов и сборов Украины.

Рост поступлений от туристического сбора в Миндоходов связывают с последствиями проведения в Украине Евро-2012.

«Высокая планка всплеска туристической активности в столице в 2012 году, связанная с проведением в Украине европейского чемпионата по футболу (Евро-2012), в этом году была поднята еще выше, а при условии привлечения инвестиций и государственной информационной поддержке эта тенденция к росту будет продолжена и в дальнейшем», - сообщает пресс-служба министерства.

По данным пресс-службы, по состоянию на 1 октября 2013 года на учете в районных налоговых инспекциях главного управления Миндоходов в Киеве находятся 273 плательщика турсбора, из которых 166 юридических лиц и 107 физлиц.

Как сообщал УНИАН, объем платежей по туристическому сбору в Украине в январе-августе 2013 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 10% - до 26,1 млн грн.

По данным Миндоходов, наибольшие объемы поступлений зафиксированы в Крыму и Киеве. При этом порядка 70% заявленной суммы пришло в мае-августе - наиболее активном периоде туристического сезона.

Ранее в Миндоходов ожидали повышения объема платежей по туристическому сбору в 2013 году на 15-17% - до 45 млн грн.

Справка УНИАН. Туристический сбор – это местный сбор, средства от которого поступают в местный бюджет. Плательщиками туристического сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, прибывающие на территорию административно-территориальной единицы, на которой действует решение сельского, поселкового, городского совета об установлении туристического сбора, и получают услуги по временному проживанию (ночевке) с обязательством покинуть место пребывания в определенный срок.

Туристический сбор был введен в Украине более двух лет назад как местный налог, средства от взимания которого направляются на возрождение историко-архитектурных ценностей, развитие искусства и благоустройство города.