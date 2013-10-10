Украина и страны Таможенного союза будут углублять сотрудничество на общих границах

Таможни Украины и стран Таможенного союза (Россия, Беларусь и Казахстан) планируют углублять сотрудничество на общих границах, в частности, в вопросах развития торговли и предотвращения перевозки контрабандной продукции, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, проблемные вопросы сотрудничества делегация Миндоходов обсудила на заседании объединенной коллегии с государствами-членами Таможенного союза. В частности, стороны сошлись во мнении, что таможенные органы Украины и стран-членов Таможенного союза должны не только обеспечить эффективный контроль, но и способствовать оживлению торговли в СНГ.

По данным пресс-службы, Миндоходов также обсудило с Федеральной таможенной службой РФ проблемные вопросы, возникающие на общих границах, в частности, обратив внимание на совместное сотрудничество для предотвращения перевозки контрабанды на украинско-российкой границе.

Кроме того, Миндоходов согласовало проект протокола об обмене информацией с таможенными службами стран СНГ.

Как сообщал УНИАН, летом российская таможня усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были заблокированы. Эксперты считают, что такие действия со стороны России могут быть связаны с возможным подписанием Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.