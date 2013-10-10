Индекс деловых ожиданий в Украине снизился

Индекс деловых ожиданий руководителей предприятий Украины в третьем квартале 2013 года снизился на 0,6 п.п. до 113,8% с 114,4% в предыдущем квартале, сообщил Национальный банк Украины на официальном сайте.

«Респонденты положительно оценивают перспективы развития своих предприятий в последующие три и 12 месяцев. Незначительное снижение оценок респондентов по увеличению объемов реализации продукции, инвестиций, а также финансово-экономического состояния своих предприятий в следующие 12 месяцев обусловили снижение Индекса деловых ожиданий (ИДО) на уровне 113,8% по сравнению с 114,4% в предыдущем квартале», - отмечается в сообщении.

В то же время респонденты значительно улучшили оценки текущего финансово-экономического состояния своих предприятий и третий квартал подряд оценивают его положительно: баланс между оценками состояния "хорошее" и " плохое" вырос до 4,7% по сравнению с 1,9% во II квартале 2013 года.

По ожиданиям респондентов, в следующие три месяца потребность в заемных средствах будет расти. В то же время доля респондентов, которые уже пользуются банковскими кредитами, и тех, которые планируют брать банковские кредиты в дальнейшем, выросла. Доля предприятий, планирующих брать банковские кредиты в гривнях, остается самой высокой.

Также респонденты третий квартал подряд снижают оценки по росту цен на покупные товары и услуги, продукцию собственного производства и оценки роста производственных затрат в ближайшие 12 месяцев. Респонденты полагают, что самым влиятельным фактором изменений исходных цен предприятий является рост цен на энергоносители и сырье и материалы.

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Как сообщал УНИАН, во втором квартале 2013 года ожидания руководителей предприятий относительно производства товаров и услуг на следующие 12 месяцев снизились, о чем свидетельствует снижение индекса деловых ожиданий во втором квартале 2013 года на 4,3 п.п. до 114,4% относительно первого квартала 2013 года.

Индекс деловых ожиданий в первом квартале 2013 года составил 118,7%, в четвертом квартале 2012 года этот показатель составлял 114,3%.

По информации Нацбанка, ежеквартальный опрос относительно деловых ожиданий проводится среди руководителей предприятий Украины, в опросе принимают участие представители предприятий из всех регионов страны, представляющих экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников. Результаты опроса отражают мнения респондентов - руководителей предприятий Украины и не являются оценками Национального банка Украины.