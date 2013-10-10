МВФ сомневается, что Греция сможет выполнить бюджетные обязательства

В 2014 году Греция не выполнит обязательств по наращиванию первичного профицита бюджета, предусмотренных в рамках программы предоставления финансовой помощи: положительное сальдо составит 1,1% ВВП в сравнении с целевыми 1,5% ВВП, отмечается в докладе Международного валютного фонда (МВФ), передают Вести.ru.

В случае если Греция не сможет соблюсти условий выдачи кредита, это обострит и без того нелегкие отношения страны с “тройкой” кредиторов (МВФ, ЕЦБ, Еврокомиссия) полагает The Wall Street Journal.

Международные кредиторы не намерены выдавать Афинам новые кредиты, если условия не будут выполнены, поэтому обсуждение проблем бюджета стало краеугольным камнем в переговорах.

В свою очередь Министерство финансов Греции заявило, что страна соблюдает бюджетные условия и планирует профинансировать дефицит за счет снижения уровня государственных субсидий и укрепления налоговой дисциплины. Наряду с этим Минфин не обещал ужесточить меры экономии.

"Греческое правительство не комментирует доклады таких международных организаций, как МВФ. Оно воздержалось от комментариев даже тогда, когда эта организация признала, что сделала неверные предположения и дала неправильные оценки при составлении первой Программы экономической политики (первый раунд помощи Греции в мае 2010 года - ИФ) для нашей страны", - отмечается в документе.

Аналитики ожидают, что дефлятор ВВП в текущем и следующем годах будет хуже прогнозов кредиторов и кабинета.

Продолжающаяся инфляция может стать причиной увеличения процентных ставок по кредиту, при этом объем греческого ВВП к 2016 г. будет ниже того, что ожидает “тройка”.

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