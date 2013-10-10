Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,5%

Банк Англии, как и ожидалось, сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,5% годовых. Такая информация приводится на сайте банка, сообщает ИТАР-ТАСС.

Также на прежнем уровне сохранен и объем выкупаемых активов - его размер составил 375 млрд фунтов (597 млрд долларов по нынешнему курсу).

Банк Англии использует эти средства для приобретения государственных облигаций Великобритании, что поддерживает цены на эти бумаги и сохраняет доходность по ним на низком уровне.

Комментарии представителей Центробанка Соединенного королевства будут опубликованы 23 октября.