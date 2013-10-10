ЕЦБ и Народный Банк Китая договорились о валютном свопе

Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Народный банк Китая (НБК) заключили соглашение о валютном свопе сроком на три года, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на ЕЦБ.

По условиям соглашения, максимальный объем средств, который НБК может предоставить ЕЦБ в рамках свопа, составит 350 миллиардов юаней (57,2 миллиарда долларов). ЕЦБ, в свою очередь, сможет предоставить НБК по свопу до 45 миллиардов евро (60,97 миллиарда долларов).

"Соглашение о свопах обусловлено быстрым ростом двусторонней торговли и инвестийций между еврозоной и Китаем, а также необходимостью поддержания стабильности финансовых рынков. Соглашение о свопах призвано обеспечить создание механизма обеспечения ликвидностью банков еврозоны и гарантировать им постоянную доступность средств в юанях", - говорится в релизе.

В сообщении также отмечается, что данная операция будет постоянно доступна всем контрагентам Евросистемы через национальные Центробанки.