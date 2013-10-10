НАБУ: стоимость гривневых депозитов сократилась на 4,4%

Средняя стоимость срочных депозитов граждан в национальной валюте за 9 месяцев сократилась на 4,4% и на 30 сентября составила 17,3% против 21,7% в начале года, в иностранной валюте - сократилась на 1,2% - до 7% против 8,2%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), среднемесячные остатки на корсчетах банковских учреждений (рассчитанные по предварительным ежедневным данным) в сентябре выросли на 35% - до 27,12 млрд грн, в августе - на 44%, до 25,83 млрд грн. По мнению ассоциации, высокие показатели ликвидности, поддерживаемые банками, снижают их чувствительность к ситуативным колебаниям настроений вкладчиков.

“Несмотря на снижение ставок рефинансирования (до 6,5-7%), спрос со стороны банковской системы на кредиты рефинансирования НБУ остается умеренным: с начала сентября 25 банков получили рефинансирование на сумму 927 млн грн (без учета РЕПО). Сроки таких кредитов колебались от 1 до 13 дней. В значительной степени это обусловлено доступностью ресурсов на внутреннем депозитном рынке”, - говорится в сообщении НАБУ.

Также сообщается, что значительную часть средств учреждения инвестируют в высоконадежные инструменты (депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ), что обеспечивает баланс доходности и рисков. С начала года банки приобрели депозитных сертификатов НБУ на сумму более 83 млрд грн. Стоимость банковского портфеля ОВГЗ с начала года выросла на 15% и по состоянию на 8 октября превысила 75 млрд грн.

По мнению НАБУ, низкая инфляция и укрепление доверия к банкам обусловливают положительную динамику депозитов и высокий уровень ликвидности по банковской системе. Это позволяет постепенно оптимизировать затраты банков на формирование ресурсной базы и создает дополнительные возможности для снижения процентных ставок по кредитам.

Как сообщал УНИАН, общий объем остатков банковских депозитов в августе вырос на 0,7% (с начала года – на 10,6%) – до 628,2 млрд грн, в том числе остатки депозитов юридических лиц за этот период практически не изменились (с начала года увеличились на 3,7%) и составили 209,5 млрд грн. В то же время объем наличности вне банков в августе вырос на 0,4% (с начала года — на 10,8%) – до 225,2 млрд грн.

В августе общий объем остатков по кредитам вырос на 1,2% (с начала года – на 4,5%) – до 845,9 млрд грн исключительно за счет прироста остатков по кредитам в национальной валюте – на 1,9% (с начала года – на 5,7%), в то время как остатки по кредитам в иностранной валюте снизились на 0,1% (с начала года рост составил 2,4%). Остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, за месяц выросли на 1,1% (с начала года – на 5%) – до 657,8 млрд грн. Остатки по кредитам, предоставленным физическим лицам, в августе выросли на 1,2% (с начала года — на 2,7%) – до 188,1 млрд грн.