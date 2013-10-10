На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару

В четверг, 10 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1885/8,1910 грн/долл. с 8,1860/8,1885 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,0820/11,0895 грн/евро с 11,0680/11,0755 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2535/0,2540 грн/рубль с 0,2534/0,2539 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2515 (-0,0865).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3504/1,3506, а к 15:00 повысились до 1,3535/1,3537.

Как сообщал УНИАН, в среду, 9 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1840/8,1870 грн/долл., по отношению к евро - повысились до 11,0585/11,0665 грн/евро, по отношению к российскому рублю - понизились до 0,2530/0,2535 грн/рубль.