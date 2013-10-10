Рада приняла закон, направленный против финансовых пирамид

Верховная рада Украины приняла правительственный закон о внесении изменений в статью 4 Закона "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" относительно видов финансовых услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 240 народных депутатов из 393 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно изменениям в статью 4, к списку услуг, которые считаются финансовыми, относится и управление имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью в соответствии с Законом "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью"; операции с ипотечными активами с целью эмиссии ипотечных ценных бумаг; банковские и другие финансовые услуги, которые предоставляются в соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности».

Также статья 4 дополняется частями второй и третьей, согласно которым финансовые услуги, предоставление которых предусматривается другими законами, подлежат включению в перечень, определенный частью первой этой статьи. Предоставление финансовых услуг, не включенных в указанный перечень, запрещается.

Установлено, что органы, которые осуществляют государственное регулирование рынков финансовых услуг, могут принимать в пределах своих полномочий решение: о принадлежности операций, осуществляемых на рынках финансовых услуг, к определенному виду финансовых услуг; об определении операции как финансовой услуги, отсутствии такой финансовой услуги среди видов финансовых услуг и запрещении предоставления указанной услуги.