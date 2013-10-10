Бюджетный кризис в США не отразится на курсе гривни к доллару

Бюджетный кризис в США, грозящий дефолтом крупнейшей экономике мира, значительно не отразится на курсе гривни к доллару и реальных рисков на сегодняшний день для украинской валюты не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили эксперты в ходе пресс-конференции в Киеве.

По мнению сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций Виталия Кравчука, курс гривни к доллару из-за ситуации в Штатах может стабилизироваться на уровне 8 грн/долл., из-за незначительного ослабления доллара.

Аналогичного мнения придерживается президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. «В случае наступления дефолта в США доллар будет стоить 4 гривни», - прогнозирует эксперт. При этом, по его оценке, вероятность наступления дефолта очень низкая и составляет всего 4%, в то время как вероятность дефолта в Украине, по оценке эксперта, составляет 52%.

По прогнозам Охрименко, к концу года гривню может ожидать небольшая ревальвация.

«В конце года чаще всего наблюдается сброс валюты, потому что спрос меньше. В первом полугодии следующего года курс будет «топтаться на месте» 8,15-8,18 грн/долл.», - сказал эксперт, добавив, что Нацбанк сейчас контролирует ситуацию и есть надежды, что меры, принимаемые Нацбанком, поэтапно снизят долларизацию украинской экономики.

По мнению директора Аналитической группы «Da Vinci AG» Анатолия Баронина, на сегодняшний день рисков для украинской валюты в пределах того коридора, который соблюдается, не существует.

“Нацбанк понял, что не надо тратить большие средства на выравнивание курса на межбанке. Несмотря на то, что существует большая просадка по экспорту на внешних рынках, есть еще административные механизмы наполнения золотовалютных резервов”, - сказал он.

При этом эксперт добавил, что если ситуация на внешних рынках сохранится в первом полугодии 2014 года, надо будет делать коррекцию прогноза гривни в негативную сторону.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл., меньше показателя на 1 сентября (21,656 млрд долл.)

Чистая покупка наличной валюты населением в августе 2013 года составила 136,2 млн долл. По итогам января-августа чистая покупка валюты населением составила 262,3 млн долл. (в эквиваленте).

В августе объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 3,244 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,554 млрд долл., продали - на 1,690 млрд долл.

Ранее в сентябре опрошенные УНИАН эксперты прогнозировали снижение курса гривни к доллару до 8,5 грн за доллар до конца года.