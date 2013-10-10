Дефицит бюджета Греции сократился почти в 5 раз

Дефицит бюджета Греции за январь-сентябрь текущего года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 4,7 раза - до 2,677 миллиарда евро, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на министерство финансов страны.

При этом оно напоминает, что целевой показатель дефицита ставился на уровне 8,273 миллиарда евро. Таким образом, дефицит бюджета в январе-сентябре 2013 года уменьшился до 1,5% ВВП с 6,6% ВВП в январе-сентябре 2012 года (12,7 миллиарда евро).

Первичный профицит бюджета Греции, то есть до выплаты долгов по обслуживанию госдолга, в январе-сентябре 2013 года составил 2,624 миллиарда евро, или 1,4% ВВП.

Минфин Греции напомнил, что девять месяцев 2012 года греческая экономика закончила с первичным дефицитом в 2,069 миллиарда евро (1,1% ВВП), а в этом году планировался первичный дефицит в 2,873 миллиарда евро.

Доходы госбюджета составили 38,721 миллиарда евро, что на 5,5% больше чем за соответствующий период прошлого года и чем целевые показатели. Расходы госбюджета составили 41,388 миллиарда евро, что на 3,580 миллиарда евро ниже целевых показателей.