ЕС обещает выделить Украине 160 млн евро

Европейский Союз сможет выделить Украине помощь в размере 160 млн евро, если страна в дальнейшем будет демонстрировать прогресс в области управления государственными финансами.

Об этом сообщил директор программ соседства Генерального директората по вопросам развития и сотрудничества Европейской комиссии Михаэль Колер во время встречи с министром экономического развития и торговли Украины Игорем Прасоловым, сообщается на сайте правительства.

В частности, по словам Колера, учитывая прогресс, достигнутый Украиной в реформировании сферы управления государственными финансами, ЕС может возобновить выделение помощи Украине через механизм бюджетной поддержки.

При этом он выразил надежду на продолжение украинской стороной активной работы по реформированию системы управления государственными финансами.

«Я считаю, если Украина и в дальнейшем будет демонстрировать прогресс в области управления госфинансами, со всеми этими направлениями не будет никаких проблем и ЕС сможет выделить сумму более 160 млн евро для этих приоритетных направлений - это торговля, региональная политика и охрана окружающей среды», - отметил Колер.

В свою очередь Прасолов подчеркнул, что реформирование сферы управления государственными финансами является одной из приоритетных задач правительства, в ходе выполнения которых он опирается на поддержку ЕК, учитывая опыт и практику ЕС.

«Учитывая это, надеемся на принятие положительного решения по использованию инструмента секторальной бюджетной поддержки в Украине», - подчеркнул министр.

Как сообщалось, с 2008 года заключено 6 соглашений о финансировании программ секторальной бюджетной поддержки в сферах энергетики, охраны окружающей среды, энергоэффективности, транспорта, управления границами, торговли (стандартизации) на общую сумму 368,0 млн евро, из которых 340,5 млн евро - средства бюджетной поддержки и 27,5 млн евро - техническая помощь