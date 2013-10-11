Обама и республиканцы не достигли соглашения по госдолгу

На встрече Президента США Барака Обамы с лидерами Республиканской партии не было принято никаких конкретных решений по поводу повышения потолка госдолга, сообщает пресс-служба Белого дома.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, республиканцы представили свои предложения и Обама заявил, что "надеется на прогресс в переговорах сторон", сообщает русская служба Би-Би-Си.

Накануне республиканцы в конгрессе США предложили временно повысить верхнюю планку госдолга, чтобы избежать дефолта.

Спикер палаты представителей Джон Бейнер заявил, что он внесет эту меру на рассмотрение, если Обама согласится продолжить переговоры о бюджете.

Из-за бюджетного кризиса многие государственные учреждения в США не работают уже десять дней.