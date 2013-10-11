Бывший мэр Детройта приговорен к 28 годам тюрьмы по делу о коррупции

Федеральный суд в США в четверг приговорил бывшего мэра Детройта Квэйма Килпатрика к 28 годам тюремного заключения по обвинению в превышении должностных полномочий с целью обогащения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал MyFoxDetroit.

Антикоррупционный процесс, в ходе которого на скамье подсудимых оказались более двух десятков ближайших соратников и друзей бывшего мэра, продолжался несколько лет. Среди них - экс-советник 43-летнего Килпатрика Бобби Фергюсон, член городского совета Моника Коньерс, а также отец главного подсудимого Бернард Килпатрик.

Квэйм Килпатрик являлся мэром Детройта с 2002 по 2008 год. Дело о превышении им должностных полномочий было начато в местном городском суде, еще в его бытность мэром.

Расследование в отношении Килпатрика проводила Налоговая служба США (IRS) совместно с ФБР.

Власти Детройта (штат Мичиган) объявили в июле этого года о банкротстве из-за невозможности выплатить 18-миллиардные долги, что стало крупнейшим муниципальным банкротством в истории США.

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