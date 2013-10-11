Миндоходов в начале 2014 года отчитается о решении системных проблем

Плательщики налогов просят Министерство доходов и сборов Украины в публичном отчете о результатах работы ведомства, который будет представлен в начале следующего года, рассказать о решении системных проблем в работе министерства, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Кроме того, многие участники обсуждения, которое проходило на официальных страницах ведомства в социальных сетях, а также на сайте Миндоходов, интересуются статистикой внеплановых проверок и хотят получить информацию об изменениях численности коллектива министерства на протяжении года.

Миндоходов отметило, что все предложения и замечания от налогоплательщиков будут учтены при подготовке публичного отчета.

Как сообщал УНИАН, в течение двух недель на официальном веб-портале ведомства и на страницах в социальных сетях налогоплательщики могли высказать свои пожелания по содержанию первого публичного отчета Миндоходов.

Летом 2013 года министерство утвердило пятилетнюю стратегию развития ведомства, в рамках которого министерство должно ежегодно отчитываться о проделанной работе. Кроме того, стратегия предусматривает развитие налоговых и таможенных сервисов, налаживание партнерских отношений с бизнесом и потребителями, а также работу над созданием более эффективных способов борьбы с теневым сектором экономики.