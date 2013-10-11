Центробанк Китая ожидает, что рост экономики страны превысит 7,5%

Экономический рост Китая должен превысить 7,5% в этом году, сказал заместитель управляющего Центробанка И Ган, вновь подтвердив, что вторая по величине экономика мира стабилизируется, сообщает Рейтер.

В кулуарах заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне И сказал, что рост может достичь 7,6%, и что правительство держит национальную теневую банковскую систему и свои долговые проблемы под контролем.

"Я думаю, в этом году уровень роста у нас будет определенно выше 7,5%, - процитировало слова И агентство Синьхуа. - Возможно, 7,6% или что-то вроде этого".

После замедления в течение последних 14 кварталов, экономика Китая наконец-то демонстрирует признаки стабилизации, частично благодаря мерам правительства, направленным на поддержание роста, в том числе, снижение налогов для маленьких фирм и ускорение расходов на инфраструктуру.

Рост экспорта, который замедлился в прошлом году, также ускорился на фоне укрепления экономики США.

Китай выпустит данные о ВВП в третьем квартале 18 октября и аналитики ожидают, что рост за отчетный период ускорился до 7,8% в годовом исчислении.

И не объяснил, как правительство контролирует опасные для Китая теневые банки и госдолг - две сферы финансового сектора, которые, по всеобщему мнению, являются крупнейшими угрозами для китайской экономики.

Аналитики опасаются, что плохо регулируемые теневые банки, на которые приходится третья часть общей суммы кредитования, могут привести к появлению пузырей активов и ухудшить проблему с безнадежными долгами посредством своих мягких условий кредитования.

Долг местных китайских правительств, достигающий примерно 9,7 триллиона юаней, также беспокоит инвесторов, опасающихся, что эти правительства могут обременить банки огромным количеством некачественных кредитов.

Государственный аудитор сейчас проверяет финансы местных правительств по всему Китаю второй раз с 2010 года и собирается опубликовать результаты до конца года, включая данные о размере общего невыплаченного госдолга.

Экономисты предупреждают, что проверка может показать, что общая государственная задолженность выросла вдвое по сравнению с 10,7 триллиона юаней в 2010 году.