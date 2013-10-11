Совладельцем «Ростелекома» стал немецкий банк

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих международных банков Дойче Банк совместно инвестируют в ОАО «Ростелеком», крупнейшую телекоммуникационную компанию в России.

Инвестиции составят 7,674 млрд руб. (10 RUR – 2.4703 UAH) и будут паритетно направлены сторонами в компанию для дальнейшего развития и усиления рыночных позиций. Сделка получила необходимые одобрения в ОАО «Ростелеком», а также со стороны управляющих органов РФПИ и Дойче Банк. Об этом сообщается на сайте РФПИ.

В результате сделки инвесторы приобретают 72,187,366 обыкновенных акций ОАО «Ростелеком» у его дочернего общества ООО «МОБИТЕЛ». Структура сделки также подразумевает подписание опционных соглашений колл и пут, согласно которым Ростелеком получает право на часть прибыли от прироста стоимости акций в случае увеличения цены, а инвесторы получают защиту инвестиций в случае ее падения. При этом заключенные опционные соглашения не предполагают поставку акций в случае исполнения контракта.

«На фоне роста российской экономики спрос на надежную связь и сверхбыструю широкополосную инфраструктуру со стороны прямых потребителей и бизнеса будет увеличиваться. Поэтому сейчас правильное время для инвестиций в телекоммуникационный сектор. Наша сделка капитализирует недавние преобразования в корпоративном управлении и развитии компании и станет важным шагом в реализации инфраструктурного потенциала России», - сказал Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

По словам президент компании «Ростелеком» Сергея Калугина, для них было важным сохранить право на апсайд при росте стоимости акций. "С другой стороны, нам интересно использовать казначейские акции для улучшения инвесторской базы компании и привлечения высококлассных инвесторов. Нам очень приятно, что интерес к компании проявили такие авторитетные инвесторы, как РФПИ и Дойче Банк, ориентированные на фундаментальный рост стоимости Компании. С точки зрения дальнейшего развития «Ростелекома», привлечение долгосрочных партнеров будет способствовать успешной реализации масштабных планов компании и, надеюсь, послужит позитивным сигналом для других квалифицированных инвесторов», - сказал он.