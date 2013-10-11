Нацбанк зарегистрировал шестой банк с начала года - банк "Гефест"

Национальный банк Украины зарегистрировал шестой банк с начала года - банк "Гефест", сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, банк «Гефест» зарегистрирован 4 октября по адресу г.Донецк, ул. Горького, 64а. Информация о собственниках банка и размере уставного капитала не сообщается.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 сентября 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 178 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка. С начала года Нацбанк зарегистрировал пять новых банков - «Портал», «Инвестиционно-трастовый банк», «Банк Авангард», «Банк Михайловский», «Юнисон».