Инфляция в Германии замедлилась до 1,4%

Инфляция в Германии в сентябре, по окончательным данным, замедлилась до 1,4% в годовом выражении с 1,5% в августе, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны, передает ПРАЙМ.

В месячном исчислении потребительские цены в крупнейшей экономике Европы не изменились. Таким образом, статистика полностью совпала с прогнозами и первоначальной оценкой.

Гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитываемый для межъевропейских сопоставлений, по окончательной оценке, вырос в отчетном месяце на 1,6% в годовом исчислении и не изменился - в месячном, также оправдав ожидания экспертов.

Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) ежемесячно публикует данные по инфляции с последующим их уточнением. Индекс потребительских цен отражает динамику цен на товары и услуги, приобретенные домохозяйствами, включая оплату услуг аренды, затраты на продукты питания, одежду и покупку автомобилей, а также расходы на услуги парикмахера, химчистку и ремонтные работы. Для отслеживания инфляции в масштабах еврозоны и ЕС используется гармонизированный индекс потребительских цен.

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