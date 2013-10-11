Азаров надеется на адекватную финансовую и техническую помощь от ЕС

Большинство положений Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, в частности, в части функционирования зоны свободной торговли, является для Украины домашним заданием, а имплементация технических норм и стандартов нуждается в больших объемах работы и значительных инвестициях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола по вопросам европейской интеграции заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он отметил, что Президент и правительство сделали все возможное, чтобы объединить украинское общество вокруг европейской интеграции, и это является последовательной и принципиальной политикой.

По словам Азарова, Украина находится на финишной прямой пути к подписанию Соглашения с ЕС, и этот выдающийся путь Украина прошла вместе с европейскими партнерами.

“Мы осознаем, что это соглашение, открывая для Украины широкие перспективы входа в европейское политическое, экономическое пространство, в то же время ставит перед нами непростые задачи в своей имплементации и требует напряженной и скоординированной работы”, - сказал Азаров.

Он отметил, что большинство положений соглашения, особенно относительно функционирования ЗСТ, являются домашним заданием для создания таких условий, при которых зона свободной торговли будет взаимовыгодной, и эта работа уже начата.

Премьер напомнил, что 27 сентября на рассмотрение Евросоюза был передан проект программы имплементации Соглашения, и по получении замечаний европейских экспертов она будет вынесена на общественное обсуждение.

“Безусловно, всеобъемлющая зона свободной торговли - это уникальные возможности для ускорения модернизации экономики, улучшения инвестиционной привлекательности Украины не только на рынке ЕС, но и на рынке третьих стран. И этой возможностью мы обязаны воспользоваться”, - отметил Азаров.

По его убеждению, на этом пути существуют определенные риски, о которых украинская власть знает.

“Никто не говорит, что преобразования, и в первую очередь экономические, будут простыми. Ведь эти задачи чрезвычайно амбициозны, имплементация технических норм и стандартов нуждается в больших объемах работы и значительных инвестициях, и это должно быть нашей главной задачей в следующие годы”, - отметил Азаров.

Он выразил надежду, что Еврокомиссия примет решение о предоставлении Украине адекватной финансовой и технической помощи для поддержки конкурентоспособности отечественной продукции, а также будет способствовать присутствию Украины на европейских рынках.

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