Евросоюз обещает Украине финпомощь и поддержу в переговорах с МВФ

Европейский Союз готов помочь Украине во внедрении Соглашения об ассоциации после его подписания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле сказал во время выступления на круглом столе по вопросам европейской интеграции сегодня в Киеве.

“ЕС готов помогать и поддерживать усилия Украины по внедрению обязательств, связанных с Соглашением об ассоциации. План действий после Вильнюса требует ресурсов, и ЕС готов продолжать поддерживать Украину финансовой помощью, поддержкой институционной возможности и оказывая макрофинансовую помощь”, - сказал Фюле.

Он выразил готовность выполнять программу действий на 2013 год на сумму около 186 млн евро. “Мы окажем макрофинансовую помощь в 610 млн евро после того, как будут выполнены условия”, - сказал Фюле.

Он отметил, что Евросоюз не является пассивным участником переговоров между Украиной и Международным валютным фондом. “Мы не пассивные участники процесса в дискуссии Украины с МВФ относительно достижения соглашения. Я убежден, что мы найдем путь поддержки, который бы основывался на необходимых условиях Украины”, - сказал Фюле.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам главы представительства Евросоюза в Украине Яна Томбинского, Европейский Союз готов выполнить ранее подписанное соглашение и предоставить Украине финансовую помощь в размере 610 млн евро в случае возобновления программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 610 млн евро в феврале 2013 года в рамках 16-го саммита «Украина – ЕС».

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