Монетарная база в Украине выросла на 0,3%, денежная масса – на 1,4%

Монетарная база в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,3%, денежная масса – на 1,4%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем монетарной базы за август вырос на 0,3% (с начала года – на 11,5%) – до 284,6 млрд грн. Денежная масса за этот период выросла на 1,4% (с начала года – на 12,4%) – до 868,8 млрд грн», – говорится в сообщении НБУ.

По информации Нацбанка, объем рефинансирования банков НБУ в сентябре составил 1,0 млрд грн (с начала года - 27,3 млрд грн), средневзвешенная ставка составила 6,64% годовых (с начала года - 7,44%). Объем мобилизационных операций за месяц составил 60,9 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка - 1,94% (с начала года эти - 181,4 млрд грн и 2,04%, соответственно).

По оценкам регулятора, в сентябре стоимость ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке снизилась на 0,58 п.п. - до 3,13% (с 3,71% в августе). В то же время, средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, выросла на 0,2 п.п. - до 15,21% (с 15,02% в августе), по кредитам в иностранной валюте – снизилась на 0,08 п.п. - до 9,66% (с 9,74%). Средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам в национальной валюте за месяц выросла на 0,38 п.п. - до 10,09% (с 9,71% в августе), в иностранной валюте – на 0,14 п.п., до 5,93% (с 5,79%).

Также сообщается, что общий объем остатков банковских депозитов в течение сентября увеличился на 12,8 млрд грн, или на 2,0% (с начала года - на 13,0% ) - до 641,7 млрд грн, в том числе в национальной валюте - на 2,7% (с начала года - на 22,7%), в иностранной валюте - на 1,0% (с начала года - на 0,6%). Средства на депозитных счетах физических лиц за этот период выросли на 1,5% (с начала года - на 16,2% ) - до 425,1 млрд грн. Остатки депозитов юридических лиц за месяц выросли на 3,1% (с начала года - на 7,2% ) - до 216,6 млрд грн.

Общий объем остатков по кредитам в сентябре увеличился на 13,4 млрд грн, или на 1,6% (с начала года - на 6,1%) - до 859,1 млрд грн исключительно за счет прироста остатков в национальной валюте, которые в течение месяца выросли на 2,6% (с начала года - на 8,5%). В то же время, остатки в иностранной валюте за месяц снизились на 0,2% (с начала года рост составил 2,2%). Остатки по кредитам, предоставленным юрлицам, выросли на 2,0% (с начала года - на 7,1%) - до 670,6 млрд грн, физлицам - на 0,3% (с начала года - на 3,0%) - до 188,5 млрд грн .

В сентябре объем наличности вне банков снизился на 0,4% (с начала года - вырос на 10,4%) - до 224,3 млрд грн. Корсчета банков за месяц выросли на 6,8% (с начала года - на 15,9%) - до 28,6 млрд грн. По состоянию на 1 октября объем обязательных резервов, сформированных банками в соответствии с установленными нормативами, составил 24,6 млрд грн, из них на отдельный счет в Нацбанке было перечислено 9,7 млрд грн. Средства правительства в нацвалюте на счетах в НБУ за месяц выросли на 2,1% (с начала года - в 8,5 раза) - до 4,1 млрд грн.

Объем приобретенных Нацбанком ценных бумаг Украины (по номинальной стоимости) в сентябре составил 3,0 млрд грн (с начала года - 37,2 млрд грн), при этом операции по продаже из портфеля НБУ в 2013 году не проводились.

Как сообщал УНИАН, монетарная база в Украине в августе 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,7%, денежная масса – на 0,6%. Объем рефинансирования коммерческих банков Нацбанком в августе составил 6,3 млрд грн (с начала года – 26,3 млрд грн). Общий объем остатков банковских депозитов в августе вырос на 0,7% (с начала года – на 10,6%) – до 628,2 млрд грн. Общий объем остатков по кредитам вырос на 1,2% (с начала года – на 4,5%) – до 845,9 млрд грн.

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.