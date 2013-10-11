Италия разместила долгосрочные облигации на 6 млрд евро

Италия разместила сегодня на финансовом рынке суверенные облигации на 6 млрд евро под пониженные проценты доходности. Эмиссия, как отметили аналитики, пользовалась повышенным спросом и была реализована в полном объеме в условиях роста оптимизма инвесторов относительно перспектив разрешения бюджетного кризиса в США, а также на фоне снижения напряженности на внутриполитической арене европейского государства, передает ИТАР-ТАСС.

Стоимость долгосрочных заимствований для Рима на рынке упала по сравнению с подобными аукционами месячной давности. Доходность по размещенным страной 3-летним облигациям достигла 2,25% (минимум с мая) - сразу на 0,47% ниже уровня, при котором состоялся выпуск аналогичных бумаг в середине сентября, когда в стране возросла политическая неопределенность. По 15-летним обязательствам ставка составила 4,59% (8-месячный минимум) против 4,88% по прежней эмиссии.

Успешное размещение бумаг последовало за резким снижением доходности по итальянским гособлигациям сроком погашения один год, проданным в четверг, а также позитивной реакцией инвесторов на новые 7-летние инструменты, которые минфин республики предложил им в среду и планирует впредь использовать для рефинансирования госдолга. Аналитики указывают на возросшие надежды участников рынков, что кризис суверенных долгов в еврозоне удается преодолеть.

С учетом нынешней эмиссии, за неделю Италия разместила облигации на 19,5 млрд евро.

По эталонным 10-летним гособлигациям Рима доходность на рынке снизилась на 0,04% - до 4,30%.

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