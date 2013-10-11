“Укргазбанк” за 9 месяцев получил 860 млн грн прибыли

Прибыль государственного «Укргазбанка» по итогам января-сентября 2013 года составила 860 млн грн, сообщил УНИАН председатель правления банка Сергей Мамедов после конференции в Киеве.

Он не привел сравнительных данных, но согласно отчетности, обнародованной на сайте банка, по результатам января-сентября 2012 года “Укргазбанк” получил 290,775 млн грн чистой прибыли.

По словам председателя правления, в 2013 году банк рассчитывает улучшить финансовые результаты по сравнению с прошлым годом.

“На сегодняшний день “Укргазбанк” является лидером как в корпоративном, так и в розничном сегменте банковской системы Украины, о чем говорят наши результаты. За прошлый год «Укргазбанк» заработал 1,1 млрд грн. Это второе место по банковской системе. Я думаю, что в этом году мы должны улучшить результаты прошлого года”,- сказал Мамедов.

На вопрос о положении дел с продажей банка, Мамедов ответил, что сейчас необходимо проводить тендер по отбору финансового консультанта, который решит, как и когда продавать банк.

“Будет консультант, и консультант будет решать, как продавать, каким способом и когда. Для нас основным является показывать результат. Если будет результат, то и покупать будут”, - подчеркнул председатель правления банка.

Как сообщал УНИАН, «Укргазбанк» в первом полугодии 2013 года нарастил прибыль в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 528,2 млн грн. Прибыль «Укргазбанка» по итогам 2012 года составила 1,1 млрд грн, в то время как 2011 год банк закончил с 3,6 млрд грн убытка.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 июля активы банка составили 20,812 млрд грн, кредиты и задолженность - 8,610 млрд грн, обязательства – 16,411 млрд грн, средства клиентов - 8,158 млрд грн, собственный капитал – 4,401 млрд грн, уставный капитал - 10 млрд грн.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

12 августа Минфин объявил о проведении процедуры закупки услуг советника по продаже пакетов акций докапитализированных при участии государства банков. Но в октябре стало известно, что торги по закупке услуг консультанта отменены в результате отклонения всех предложений.