Активы украинских банков выросли до 1,234 трлн грн

Активы банков Украины в сентябре 2013 года по сравнению с прошлым месяцем выросли на 1,7% - до 1,234 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

С начала года рост активов банковской системы составил 9,5%.

Общие активы банков в сентябре по сравнению с прошлым месяцем выросли на 1,2% - до 1,367 трлн грн, с начала года рост составил 7,8%.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 62,9%, вложения в ценные бумаги - 9,3%, корреспондентские счета в других банках - 6,6%, дебиторская задолженность - 6,2%, наличные средства и средства в Нацбанке — 5,1%, начисленные доходы к получению - 4,0%, основные средства и нематериальные активы - 4,1%.

Обязательства банков в сентябре выросли на 1,7% - до 1,05 трлн грн, в том числе средства физлиц составили 422,5 млрд грн, или 40,1%, средства субъектов хозяйствования - 220,0 млрд грн, или 20,9%, межбанковские кредиты и депозиты — 105,8 млрд грн, или 10,1%.

Капитал банков в августе вырос на 1,1% - до 181,3 млрд грн и составил 14,7% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 1% и на 1 октября составил 181 млрд грн.

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По состоянию на 1 октября 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имел 181 банк, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в августе 2013 года по сравнению с июлем выросли на 0,49% - до 1,214 трлн грн, с начала года рост активов банковской системы составил 7,17%. Общие активы банков в августе по сравнению с июлем выросли на 0,52% - до 1,351 трлн грн, с начала года рост составил 6,14%.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.