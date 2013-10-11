На межбанке гривня изменилась к доллару незначительно

В пятницу, 11 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1855/8,1880 грн/долл. по сравнению с 8,1840/8,1880 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,1035/11,1105 грн/евро с 11,0955/11,1035 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни остались на уровне 0,2538/43 грн/рубль. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2110 (-0.0690).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3535/37, а к 15:00 повысились до 1,3567/39.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,1885/8,1910 грн/долл., по отношению к евро - понизились до 11,0820/11,0895 грн/евро, по отношению к российскому рублю - понизились до 0,2535/0,2540 грн/рубль.