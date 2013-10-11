МВФ ждет от Украины конкретных реформ для возобновления сотрудничества

Международный валютный фонд ждет от украинских властей реализации конкретных реформ - прежде всего, в сфере упорядочения государственных финансов - для возобновления программы кредитования Украины, заявил директор Европейского департамента МВФ Реза Могхадам.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе пресс-конференции в Вашингтоне он сказал: «Мы знаем о заинтересованности украинских властей возобновить сотрудничество в части программы кредитования, однако нам нужна открытость и реализация реформ.

По его словам, Украина сейчас должна преодолеть множество трудностей и вызовов, в особенности в части государственных финансов. «Мы рады тому, что возобновлен диалог, но нужны конкретные результаты, конкретные реформы, в том числе в структуре финансов», - отметил чиновник МВФ.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также сотрудничество способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Условия возобновления кредитования высказывались представителями МВФ не единожды и на сегодняшний день остаются прежними: Украине необходимо сокращать фискальный дефицит и дефицит счета текущих операций, реформировать банковский сектор – в части гибкости валютного курса, и энергетический сектор - в части повышения цен на газ для населения до рыночного уровня. Кроме того, необходимо создавать условия для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

На сегодняшний день Украина входит в число стран, с которыми МВФ работает в режиме постмониторинга, предполагающего более частые консультации с властями по вопросам макроэкономической политики и преодоления кризисных явлений. Применение режима постмониторинга обусловлено объемом задолженности Украины перед Фондом, которая превысила допустимый размер в 200% квоты. Объем задолженности Украины перед МВФ по состоянию на 30 июля составляет 5,27 млрд СДР (8 млрд долл.) – 383,8% квоты. По данным международного рейтингового агентства Fitch, Украине до конца ноября текущего года предстоит уплатить Международному валютному фонду по кредитам и процентам 2,7 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, 17-29 октября в Украину прибывает миссия МВФ для проведения дискуссии и осуществления постпрограммного мониторинга. Миссия оценит макроэкономическую ситуацию и обсудит с представителями власти широкий спектр вопросов экономической политики, а также планы на ближайший и среднесрочный периоды.

В начале октября Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины по итогам 2013 года до 0,4% с прогнозируемого в апреле текущего года 0%, одновременно ухудшив прогноз роста в 2014 году до 1,5% с ранее озвученного прогноза в 2,8%.